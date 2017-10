Rivera, sobre la reforma constitucional: "Tiene que ser para todos los españoles y Sánchez cree hay que hacer algo a medida para los independentistas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que él ya había pactado una reforma de la Constitución con el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "La reforma constitucional tiene que ser para mejorar la vida de todos los españoles y Sánchez cree hay que hacer algo a medida para Junqueras y los independentistas", ha criticado Rivera.

En una entrevista en Espejo Público, el líder de C's ha señalado que "la táctica del PSOE que es contentar a los nacionalistas" con la reforma constitucional. "Se equivocan si que PDeCat o ERC se van a conformar con la reforma del senado", ha apuntado.

Sobre la esperada respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha señalado que "el debate no es qué es lo que contesta Puigdemont". Ha asegurado que el conflicto secesionista "no se acaba con una carta" de Puigdemont en la que aclara si el martes declaró o no la dependencia y ha explicado que se trata de "un problema de fondo" que necesita diálogo "pero dentro de la democracia, ya que fuera de ella no hay nada que dialogar".

Albert Rivera considera que todos aquellos que piensan que con la respuesta de Puigemont se acaba el problema, están muy equivocados, ya que, según él, la solución es la aplicación del artículo 155.

"El 155 es un artículo para, por ejemplo, convocar unas elecciones con garantías", ha defendido Rivera, que apunta que si Puigdemont no es el presidente, "el parlamento cambia". "El conductor suicida no puede seguir conduciendo Cataluña", ha criticado.

Ha propuesto que los partidos constitucionalistas lleguen a un "pacto previo" en las próximas elecciones autonómicas catalanas para "formar un gobierno alternativo" al de los independentistas, donde la lista más votada pueda gobernar en coalición con otros partidos.

"Los partidos constitucionalistas no solo hacemos acuerdos en el último momento, sino que creemos en la victoria, y para mí eso pasa por un acuerdo en el que la lista más votada pueda gobernar en un gobierno de coalición con otros partidos constitucionalistas", ha explicado.

Con respecto al líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado confiado en que su formación "apoyaría que gobierne una alternativa o se abstendría" y ha asegurado que "tendrá que decidir" entre el líder de ERC y actual vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y "el candidato constitucionalista" cuando vea "sus pocos escaños".

Sobre el boicot a los productos catalanes, Rivera ha señalado que "cuando uno deja de comprar un producto por el mero hecho de tener origen catalán se olvida de que muchos de los empresarios no son separatistas". Ha reconocido que le "duele en el alma cuando alguien hace boicot a un producto por el mero hecho" de ser de su tierra.

En referencia al enfrentamiento que tuvo con el diputado del PDeCat, Carles Campuzano, en el congreso, ha asegurado que tiene dos razones para haberle llamado falangista. La primera que es los "golpistas han convertido a todos los disidentes del separatismo en falangistas, fachas y fascistas".

Y lo segundo es que "el PDeCat tenía pactado con el PP y PSOE que le dieran un grupo parlamentario que no les correspondía y Ciudadanos votó en contra de que se cometiera ese fraude", algo por lo que "están muy enfadados".