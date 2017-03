Miles de personas se manifiestan en Barcelona para "parar el golpe separatista"

Varios miles de personas convocadas por la plataforma Societat Civil Catalana (SCC) se manifiestan por el centro de Barcelona para hacer un llamamiento a "parar el golpe separatista" y a favor de "recuperar la libertad, la democracia y la convivencia en Cataluña".

La movilización organizada por la entidad contraria a la independencia de Cataluña ha partido poco después de las 12 del mediodía de la plaza Urquinaona y recorre el centro de Barcelona para acabar en la plaza Sant Jaume, donde se emplaza el Palau de la Generalitat, sede del gobierno catalán. Bajo el lema "Aturem el cop separatista" (Paremos el golpe separatista), la manifestación está encabezada por una pancarta con el lema: "Por la Libertad, la Democracia y la Convivencia".

El presidente de SCC, José Domingo, ha explicado que han convocado la marcha para denunciar el "golpe de estado institucional perpetrado" por los partidos independentistas, mediante un proceso soberanista que, ha advertido, puede "romper la paz social".

"Estamos aquí para dar un toque de atención porque la democracia, la convivencia y la libertad están en peligro ante un proceso que pone en peligro el orden y la legalidad, algo muy peligroso", ha advertido el presidente de la entidad antiindependentista.

Domingo ha hecho un llamamiento a la administración catalana porque es "imprescindible que abandone la idea de dar este golpe separatista porque van a romper a la sociedad catalana".

Por parte de Ciudadanos participa una representación encabezada por el portavoz parlamentario Carlos Carrizosa junto a Sonia Sierra, Sergio Sanz, Elisabeth Valencia, David Mejía, Carmen de Rivera y María Valle; y por el PPC ha asistido el líder de los populares en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, acompañado de los diputados María José García Cuevas, Fernando Sánchez Costa y Sergio Santamaría.

Los manifestantes, que portan muchas banderas españolas y algunas 'senyeras' catalanas y banderas europeas, corean lemas como "No a la independencia, sí a la convivencia"; "¡Aturem el cop!"; "Que no nos engañan, Cataluña es España" y "Aquí estamos, nosotros no nos vamos".