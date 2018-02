Gritos de 'La escuela no se toca' y 'Puigdemont, president' en una nueva manifestación en Barcelona

Varios miles de personas se han reunido en la plaza Sant Jaume de Barcelona convocados por la ANC y Òmnium en el día que se cumplen cuatro meses del encarcelamiento preventivo de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en el marco de la investigación del juez del Tribunal Supremo por el proceso soberanista. Entre los asistentes han estado el presidente del Parlament, Roger Torrent.

"Libertad presos políticos", "somos república", "fuera la bandera española", "unidad" - el eslogan más proclamado-, "ni un paso atrás" o cantos a favor de la independencia, la escuela catalana y su modelo de inmersión lingüística son algunas de las consignas que se han escuchado.

Jordi Sànchez ha estado presente a través de una carta leída por su hijo Oriol, en la que se ha mostrado "impaciente" por que "la unidad entre independentistas se preserve", se "recupere el Govern y la normalidad" y "desaparezca el 155". "Sé que preservaremos el valor de la unidad y el mandato de las urnas, pero la impaciencia me puede", ha asegurado en la misiva.

El ex presidente de la ANC se ha mostrado convencido de que se hará "realidad un país próspero, nacionalmente libre, socialmente justo y profundamente democrático en el que nadie sea perseguido por sus ideas". "Sé que construiremos este país y que lo legaremos a los hijos e hijas de nuestros hijos, pero la impaciencia me puede", ha reiterado.

Pol Leiva ha leído también una carta escrita por su tío Jordi Cuixart, en la que el presidente de Òmnium pide a los partidos políticos que la prisión provisional de los encausados independentistas "no condicione ninguna decisión parlamentaria". "Es hora de decisiones valientes y generosas, de fortalecer los grandes consensos del país y de poner en valor todos los éxitos colectivos", ha señalado. Cuixart ha asegurado que no permitirá que a los investigados soberanistas les sitúen "en ningún otro bloque que no sea el de los demócratas".

ANC y Òmnium llaman a JxCat y ERC a tener "sentido de Estado" y formar Govern

La ANC y Òmnium Cultural han pedido a JxCat y a ERC que "aparquen sus diferencias legítimas" y que actúen "con sentido de Estado" para llegar a un acuerdo para la investidura y se pueda así formar Govern y "recuperar las instituciones". Así se ha expresado el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, en la plaza Sant Jaume. Mauri ha afirmado que la sociedad catalana debe "trabajar más que nunca para defender la democracia, los derechos civiles y los valores republicanos que deben ser el pilar de la nueva república".

"Hagamos frente a la represión (...) Lo que no han conseguido nunca a través de las urnas nos lo quieren imponer con el 155", ha indicado: "nunca les gusta lo que votamos, intentan dar la vuelta a este resultado con imposiciones. Pero seguiremos votando y decidiendo el futuro de nuestro país como nos dé la gana".

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha afirmado por su lado que la situación que se vive hoy en Cataluña "es la de una auténtica prisión", y ha considerado que "este odio obedece a que no perdonan la victoria del 1 de octubre". "No nos perdonan que el 1-O más de dos millones de ciudadanos, a pesar de la brutalidad policial, defendiéramos nuestras urnas y escuelas electorales y demostráramos al mundo la voluntad decidida de proclamar la república", ha indicado.

Torrent urge formar un Govern para "expulsar" el 155 de la escuela catalana

Antes de acudir a la manifestación, Roger Torrent ha urgido a formar un Govern de la Generalitat para "expulsar" de la escuela catalana la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Torrent se ha pronunciado sobre la voluntad del Gobierno central de modificar el sistema de inmersión lingüística, para reforzar el castellano en los colegios catalanes, después de una reunión con la plataforma Som Escola, que aúna diversas entidades del ámbito educativo.

En unas breves declaraciones a los periodistas, el presidente del Parlament ha avisado que no va a "permitir" que desde el Gobierno central "rompan el consenso ni pongan en riesgo" un instrumento que, a su juicio, ha sido "básico para la cohesión social" en Cataluña. En este sentido, ha garantizado que el Parlament se va a poner "al servicio de la sociedad para defender este instrumento", como "institución recuperada" después de la intervención de la Generalitat a través del 155.

Ha aprovechado para "hacer un llamamiento a recuperar todas la instituciones, incluido el Govern", y ha agregado: "Si hoy -desde el Gobierno- ponen en riesgo nuestro modelo educativo es porque hay un 155 que se lo permite; por lo tanto necesitamos urgentemente, ya, poder expulsar el 155 del paisaje político de nuestro país".