Elecciones Cataluña 2024: ¿Qué es la jornada de reflexión y cuál es su origen?

Si hablamos de jornada de reflexión, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Los españoles llamamos así al día inmediatamente anterior a unas elecciones, sean del tipo que sean. Este sábado 11 de mayo, por ejemplo, en Cataluña se vivirá la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas al Parlament.

Pero, ¿saben de donde viene la expresión? Los medios de comunicación popularizaron el término 'jornada de reflexión' durante la transición democrática y también durante la transición electoral. Por aquel entonces, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) establecía en su artículo 53 un periodo de prohibición de la campaña electoral, que se limita al día de antes de las elecciones.

Prohibidas las entrevistas, los actos políticos y las encuestas

Las campañas electorales comienzan 16 días antes de la votación, como establece el artículo 51 de esta misma LOREG, y terminan un día antes de los comicios. Por lo que esas 24 horas antes de que sea el día de las elecciones es lo que delimita la jornada de reflexión. "No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que esta haya legalmente terminado", recoge la norma. Esto incluye desde dar un mitin hasta dar un paseo con una chapa o distintivo del partido.

Además de la propaganda electoral, las entrevistas en medios de comunicación o los actos políticos, las encuestas sobre la intención del voto en España están prohibidas no solo en la jornada de reflexión, sino también en los cinco días previos a las elecciones. A partir de ese momento, se prohíben estimaciones de voto hasta que se cierran los colegios electorales para evitar posibles influencias o altercados.

Desde 2007, las limitaciones se ampliaron a toda la propaganda electoral compartida también a través de internet y de las redes sociales. No obstante, la ley no especifica qué considera propaganda electoral, otorgándole a la Junta Electoral Central la responsabilidad de juzgar cada caso de forma particular.

Al que infrinja la legislación y haga campaña durante la jornada de reflexión, se le podrá condenar con prisión de tres meses a un año o hacer frente a una multa de seis a veinticuatro meses.

Jornada de reflexión en otros países

España contempla la jornada de reflexión en su normativa, pero no es el único país. Por lo general, la mayoría de países europeos cuentan con una jornada de reflexión similar a la de España, aunque con otro nombre. Es el caso de Francia, Portugal, Rusia, Polonia o Italia, que también recogen en su Código Electoral que el día previo a las elecciones ya no es día de campaña electoral y, como tal, también tiene limitaciones.

Mientras, otros países como Alemania, Estados Unidos o Reino Unido son mucho más flexibles en este sentido. En Reino Unido y en Estados Unidos no existe la jornada de reflexión y los partidos pueden pedir el voto durante la propia jornada electoral.

Fuera de Europa, en países como Paraguay, la veda electoral se extiende durante tres días antes de la votación. En Argentina y México esta veda prohíbe incluso la venta de bebidas alcohólicas.

