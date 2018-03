Barcenas: "Desconozco si el PP Valenciano se financió irregularmente, tenían autonomía"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado que desconoce si el PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) se financió de manera irregular a través de la empresa de la trama Gürtel Orange Market, pues las sedes regionales tenían "autonomía total" a la hora de decidir "con quién contrataban" y qué gastaban.

Bárcenas ha insistido en que la "responsabilidad" sobre los ingresos y los gastos es de cada organización regional del partido, y el PP nacional "no tenía conocimiento de lo que se hacía". Ha rehusado pronunciarse hasta que haya sentencia sobre si el "modus operandi" del PPCV era facturar trabajos a empresarios para financiarse, y ha agregado que el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa le hizo una consulta "puntual" sobre una "una forma de liquidar facturas de campaña" y le respondió que eso no se podía.

"Y ahí se queda la conversación. La gente puede tener una pretensión y la responsabilidad es del que lo acepta o no", ha afirmado Bárcenas, para quien no hay que "dar por supuesto" que esa era una práctica del PPCV para liquidar sus gastos. El extesorero del PP ha precisado que conocía "los grandes números" de las contabilidades autonómicas, pero "no revisaba comunidad autónoma a comunidad autónoma cuáles eran los proveedores" del partido.

"Orange Market era una sociedad del señor Álvaro Pérez -el Bigotes-, no aparecía como propietario Correa, por lo que era difícil que tuviéramos conocimiento" de que este, al que se "asociaba" con Pasadena Viajes y Special Events, "seguía trabajando" con el PP, ha asegurado Bárcenas.

Ha explicado que cuando en 2004 el PP decidió que no se podía contratar con las empresa de Correa él se encargó de enviar una circular a las organizaciones provinciales y regionales del partido con esa indicación, y cuando se le ha advertido de que el PPCV hizo "caso omiso", ha admitido que "es evidente" que sí.

Bárcenas ha justificado la decisión del PP en que en ese momento se decidió iniciar una "época nueva" y las empresas de Correa eran "monopolistas" en la contratación interna del partido, por lo que se decidió "darle una vuelta y hacer un cambio" por una razón "de fondo: llevaban muchos años trabajando en el partido y querían renovación"