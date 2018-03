El compañero de Diego Rubio nos relata in situ el accidente: "No teníamos escapatoria, el coche pegó un volantazo"

el ciclista ha vuelto a nacer

Diego Rubio se recupera tras ser atropellado mientras entrenaba por una carretera de la provincia de Ávila y Antena 3 Deportes ha hablado con él. Hoy Nacho Pérez, quien le acompañaba en el momento del accidente, nos ha relatado in situ cómo fue el accidente: "El coche venía de frente... yo me pude echar a la orilla. Diego se abrió para intentar esquivarle, pero el impacto no se pudo evitar.