Silvia González, la ciclista que afronta el cáncer y la Titan Desert: "Nunca me he sentido enferma"

Como una heroína sin capa, Silvia González ha escrito su nombre en la historia del deporte de superación. Con cicatrices en su cuerpo y con las secuelas de superar un linfoma de Hodgkin se volvía a subir a la bicicleta. Con ilusión se colocaba las rodilleras, las zapatillas y el casco sin saber muy bien si el cáncer le permitiría hacer lo que más le gusta: disfrutar del ciclismo.

Sin embargo, ahí estaba subida a su querida bicicleta, meses después de haber superado una de las peores enfermedades que existen. Con resiliencia y pasión se inscribió en una de las pruebas más difíciles del mundo del ciclismo, la Titan Desert de Marruecos que comienza la semana que viene.

Fractura de pelvis

Una lesión en la pelvis le hizo ingresar en el hospital y allí, tras muchas pruebas, le dieron una mala noticia: tenía cáncer. No obstante, lejos de desanimarse, afrontó el gran reto que la vida le estaba planteando. Sin ningún tipo de miedo hizo la maleta para cambiar su habitación de casa por la del hospital.

"Me llevé una pequeña bolsa con cosas para hacer ejercicios de fuerza y no perder la forma física que había conseguido en todos estos años dedicándome al ciclismo profesional", cuenta a Antena 3 Deportes.

Su próximo reto

Ahora se está preparando para la Titan Desert de Marruecos, un Dakar en bicicleta de montaña en condiciones extremas. Silvia, además de prepararse físicamente para superar altas temperaturas y una humedad extrema, también se ejercita mentalmente para que la cabeza no le juegue ninguna mala pasada.

"La preparación de cabeza la llevo desde que me diagnosticaron el cáncer. Nunca me he sentido enferma. Al final es ponerse fuerte en todos los sentidos", relata. Esta prueba tendrá etapas con hasta 7.000 metros de desnivel y los participantes recorrerán más de 100 kilómetros al día. Todo, para recaudar fondos para la investigación del cáncer.

Un consejo

"Que se muevan, que salgan a la calle, que no se queden en casa, que disfruten de la vida", es el consejo que manda Silvia a personas que están o han estado en su misma situación.

Y es que nada puede con la pasión de esta corredora cuya vitalidad es contagiosa: ni el linfoma folicular que le diagnosticaron en 2018, ni los meses de quimioterapia, ni los ensayos clínicos ni el autotrasplante de médula al que se sometió hace apenas tres meses. A sus 52 años, esta madrileña va a disputar la considerada prueba en bici más extrema del mundo.

Indurain también estará

Por otra parte, el histórico Miguel Induráin también estará en la Titan Desert, una competición en la que ha competido en los últimos años y en la que volverá a hacerlo en esta edición días después de recuperar una bicicleta que varios chicos le robaron. El navarro es el ciclista español con más Tours de la historia: 5.

