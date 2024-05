Un partido de prebenjamines entre el Sabadell y el Ripollet acaba a puñetazos entre los padres

Una vez más ha vuelto a suceder: la violencia se cuela en el fútbol. Una vez más, un partido de niños acaba en una trifulca entre adultos. Las imágenes grabadas por una de las asistentes se han hecho virales.

Todo sucedió el sábado en torno a las tres de la tarde en el Complejo Deportivo Municipal Olímpia de Sabadell. Se disputaba un partido de prebenjamines de 7 y 8 años entre el Centre d'Esports Sabadell y la Escuela Futbol Base Ripollet.

Polémica arbitral al final del partido

El conjunto local ganaba 3-2 y al parecer los ánimos estaban caldeados. Según una persona que estaba allí presente y con la que ha podido hablar Antena 3 Noticias, al final del partido un jugador del Sabadell cayó al suelo por una falta provocada por otro del Ripollet.

"Le dieron un golpe fuerte... le hicieron un sándwich y el niño cayó al suelo llorando", nos cuenta. Relata que el árbitro, que tendría que haber pitado penalti a favor del Sabadell, no lo hizo y pitó el final del partido. Ahí, aseguran, se desató todo.

Según un comunicado oficial del Ripollet, en el acta arbitral se constata que "una persona del público ha entrado al terreno de juego pudiendo identificar a qué equipo pertenecía (Sabadell), y se me ha acercado a mí amenazándome y refiriéndose a mi en los siguientes términos: 'Te voy a coger del cuello'. Me he visto obligado a abandonar corriendo el terreno de juego".

Tal y como muestran las imágenes, varios padres de los dos equipos saltan de las gradas al campo y empieza una discusión acalorada. Finalmente acaban a patadas, puñetazos e insultos.

Ambos clubes condenan lo sucedido

"Es horroroso, vergonzoso que un partido de fútbol acabe así", cuenta una madre a Antena 3 Noticias. Y añade: "Es un juego, no van a ser Messi. Si pierden, pierden y si ganan, ganan... no pasa nada".

Los allí presentes llamaron a los Mossos d'Esquadra, que acudieron al lugar de los hechos e identificaron a algunos de los participantes de la pelea".

Ambos clubes de fútbol han emitido sendos comunicados en redes sociales condenando los hechos y rechazando cualquier tipo de violencia. Además, ambos han abierto una investigación para aclarar qué sucedió y aseguran que tomarán medidas.

