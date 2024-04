Jonas Vingegaard y un parte médico desgarrador: también sufre contusión pulmonar y un neumotórax

Un nuevo parte médico del Team Visma, equipo de Jonas Vingegaard, ha informado de que se han encontrado más lesiones en el ciclista danés tras su gravísima caída de este jueves en la cuarta etapa de la Itzulia 2024 (Vuelta al País Vasco) en la que también se vieron involucrados otros 11 ciclistas, Roglic y Evenepoel entre ellos.

También sufre una contusión pulmonar y un neumotórax

En la nueva actualización sobre el estado de salud del campeón del Tour de Francia 2022 y 2023 se indica que "también sufrió una contusión pulmonar y un neumotórax. Está estable y pasó buena noche. Permanece en el hospital", informa su equipo.

Antes se informó de una clavícula y varias costillas rotas

Este informe de lesiones se suma a las ya conocidas del día de ayer: "tiene una clavícula rota y varias costillas rotas", comunicó el Visma. En resumen, un parte desgarrador y tremendamente grave a nivel deportivo, y eso que podía haber sido mucho peor: una clavícula y varias costillas rotas, una contusión pulmonar y un neumotórax.

El ciclista danés de 28 años permanece todavía en el hospital y espera salir lo antes posible para comenzar una cuenta atrás en la que no tendrá al tiempo como aliado, su gran objetivo ahora es intentar llegar al Tour de Francia (empieza el 29 de junio), la prueba más importante de la temporada y en la que defiende su victoria de 2023, aunque también ganó en 2022. Todavía no hay un tiempo estimado de baja pero se prevé complicada su presencia en la ronda gala.

Roglic y Evenepoel, también implicados

Vingegaard fue el que peor parte se llevó pero no el único, hasta 12 ciclistas cayeron de sus bicis en esa curva a falta de 33 kilómetros y entre ellos, además del danés, estaban el líder de la general en ese momento, Primoz Roglic, y otro de los favoritos, Remco Evenepoel. El esloveno no pudo seguir pero se levantó por su propio pie (cojeaba) pero el pronóstico del belga es más negativo: "sufrió una fractura en la clavícula derecha y en la escápula derecha. Será sometido a una operación de clavícula y a un examen más detallado", dijo su equipo. Pese a todo grabó un vídeo en el que apuntó que espera que su calendario a corto plazo no cambie. Otros ciclistas también fueron trasladados al hospital con lesiones importantes, a destacar el parte médico de Quinn: "sufrió una conmoción cerebral, así como una fractura de esternón, abrasiones y hematomas...".

La cuarta etapa fue neutralizada y la victoria se la jugaron los seis ciclistas que estaban en la fuga, Meintjes fue el primero en cruzar la línea de meta en un día negro para el ciclismo y que abre un nuevo debate sobre el recorrido y el estado de las carreteras en determinadas etapas.

Cambio de líder... y Ayuso es 2º a cuatro segundos

Este viernes se disputará la quinta etapa en la que el danés Jensen partirá como primero en la general seguido del español Juan Ayuso (a 4 segundos) y el francés Vauquelin (a 6). La carrera se queda sin grandes favoritos pero se abre una ventana para ciclistas más 'secundarios'.

