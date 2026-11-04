La mentira de Berrak sale a la luz en El secreto: sus hijas descubren que abandonó a Kader al nacer

La familia de Serhat ha vivido uno de sus momentos más dolorosos en El Secreto después de que el empresario confesara a sus hijas la verdad sobre Kader. Hayal e Ilkim no pueden comprender que Berrak ocultara durante años la existencia de su hermana.

Mientras las jóvenes intentan asimilar la noticia, Berrak busca justificarse y culpa a Kader de destruir su familia. Sin embargo, Zeynep interviene para recordarle que es ella la responsable del sufrimiento de sus hijas y de la infancia que le arrebató a la pequeña.