Los consejos más inspiradores de los coaches de La Voz en su visita a El Hormiguero
Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López compartieron en El Hormiguero recomendaciones clave para quienes sueñan con la música, recordando la importancia de la autenticidad y la pasión.
Los coaches de La Voz visitaron El Hormiguero y dejaron un mensaje inspirador para quienes quieren dedicarse a la música. Con humor y cercanía, ofrecieron claves basadas en su experiencia profesional.
Mika subrayó la importancia de ser auténtico, mientras Malú y Pablo López insistieron en el esfuerzo y la constancia. Sebastián Yatra cerró destacando que lo fundamental es transmitir energía propia en el escenario.