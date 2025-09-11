Los consejos más inspiradores de los coaches de La Voz en su visita a El Hormiguero

Los coaches de La Voz visitaron El Hormiguero y dejaron un mensaje inspirador para quienes quieren dedicarse a la música. Con humor y cercanía, ofrecieron claves basadas en su experiencia profesional.

Mika subrayó la importancia de ser auténtico, mientras Malú y Pablo López insistieron en el esfuerzo y la constancia. Sebastián Yatra cerró destacando que lo fundamental es transmitir energía propia en el escenario.