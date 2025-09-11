Antena 3 LogoAntena3
Los mejores consejos de Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López para la gente que sueña con ser artista

Los consejos más inspiradores de los coaches de La Voz en su visita a El Hormiguero

Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López compartieron en El Hormiguero recomendaciones clave para quienes sueñan con la música, recordando la importancia de la autenticidad y la pasión.

Los coaches de La Voz visitaron El Hormiguero y dejaron un mensaje inspirador para quienes quieren dedicarse a la música. Con humor y cercanía, ofrecieron claves basadas en su experiencia profesional.

Mika subrayó la importancia de ser auténtico, mientras Malú y Pablo López insistieron en el esfuerzo y la constancia. Sebastián Yatra cerró destacando que lo fundamental es transmitir energía propia en el escenario.

