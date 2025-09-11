Esther Arroyo confunde a Cher con otro cantante en La Pista de Pasapalabra

Esther Arroyo ha bailado desde el primer fragmento de la canción que le ha tocado en La Pista de Pasapalabra, convencida de conocer al cantante. Aunque ha ganado el duelo, se ha llevado una sorpresa al descubrir el autor.

La canción era ‘Dov’è l’amore’, de Cher, pero Esther pensaba en otro artista. “Creía que era de Enrique Iglesias”, ha confesado tras acertar el título.