La viuda de Camilo Sesto revela la complicada situación de su hija y su compromiso como madre

En Y ahora Sonsoles Lourdes Ornelas ha revelado que su hija padece una enfermedad que requiere atención y cuidados constantes. Aunque no ha especificado el diagnóstico, ha dejado claro que su prioridad es estar presente.

Ornelas ha expresado su preocupación y su intención de dar todo el apoyo necesario. Asegura que va a luchar por el bienestar de su hija en este momento complicado, dejando en segundo plano cualquier otra circunstancia.