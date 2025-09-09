Antena 3 LogoAntena3
Lourdes Ornelas

Y AHORA SONSOLES

La viuda de Camilo Sesto revela la complicada situación de su hija y su compromiso como madre

Lourdes Ornelas, ex pareja de Camilo Sesto, ha explicado en Y ahora Sonsoles el difícil momento que atraviesa su hija debido a una enfermedad y su firme decisión de acompañarla.

Sara Sanz Navarro
Publicado:

En Y ahora Sonsoles Lourdes Ornelas ha revelado que su hija padece una enfermedad que requiere atención y cuidados constantes. Aunque no ha especificado el diagnóstico, ha dejado claro que su prioridad es estar presente.

Ornelas ha expresado su preocupación y su intención de dar todo el apoyo necesario. Asegura que va a luchar por el bienestar de su hija en este momento complicado, dejando en segundo plano cualquier otra circunstancia.

