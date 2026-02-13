Víctor Palmero rompe la racha de Elena Rivera en La Pista con una desternillante versión de 'Helo'

Víctor Palmero ha demostrado que, a veces, la tercera es la vencida. Después de dos intentos sin éxito ante Elena Rivera, ha conseguido imponerse en el último duelo de La Pista. Eso sí, lo ha hecho con una de las versiones más cómicas de 'Helo' que se recuerdan, en la que prácticamente no ha afinado ni ha dado con la letra, más allá del título.

Roberto Leal ha señalado entre risas que el actor canta bien, aunque esta vez parecía no decir ninguna palabra reconocible hasta llegar al estribillo. Aun así, su acierto ha valido un pleno de cinco segundos para Francisco y ha cumplido su objetivo inicial: ganar. El duelo ha terminado entre carcajadas en el plató de Pasapalabra.