Vicente Vallés: “Sanchez ya advirtió que gobernaría sin el Parlamento”
El presentador de Antena 3 Noticias 2 repasó la actualidad y presentó su nueva novela, La caza del ejecutor.
Vicente Vallés visitó El Hormiguero para hablar de su libro y repasar la actualidad nacional e internacional. Sobre Pedro Sánchez, aseguró que el presidente atraviesa “un gran momento” en política.
El presentador explicó que Sánchez gobierna sin necesidad del Parlamento y recordó que no se han presentado los Presupuestos Generales en tres años. También criticó la falta de asunción de responsabilidades en casos de corrupción.