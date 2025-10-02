Antena 3 LogoAntena3
Vicente Vallés explica por qué cree que Pedro Sánchez "está en un gran momento"

Vicente Vallés: “Sanchez ya advirtió que gobernaría sin el Parlamento”

El presentador de Antena 3 Noticias 2 repasó la actualidad y presentó su nueva novela, La caza del ejecutor.

Vicente Vallés visitó El Hormiguero para hablar de su libro y repasar la actualidad nacional e internacional. Sobre Pedro Sánchez, aseguró que el presidente atraviesa “un gran momento” en política.

El presentador explicó que Sánchez gobierna sin necesidad del Parlamento y recordó que no se han presentado los Presupuestos Generales en tres años. También criticó la falta de asunción de responsabilidades en casos de corrupción.

