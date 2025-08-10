Vanessa revela que lo que más marcó a su padre fue quedarse sin su hogar en Benidorm

Manolo Escobar, icono de la canción española con más de 7 millones de copias vendidas de 'Viva España', atravesó un duro declive económico en sus últimos años. Según Vanessa, una inversión fallida en una fábrica textil fue la chispa que encendió la ruina tal y como hemos visto en Y ahora Sonsoles.

La joya de su patrimonio, la casa de Benidorm, fue la pérdida que más le dolió. La vivienda pasó de ser símbolo de éxito a convertirse en un recordatorio doloroso de los reveses financieros que marcaron su final.