De La Valla a La Encrucijada: así ha sido el camino de Ángela Chica en la interpretación

Ángela Chica decidió cambiar su futuro tras estudiar magisterio y apostar con fuerza por la interpretación. Desde entonces ha recorrido un camino con papeles en teatro, cine y televisión.

Su participación en La Valla como Iris y en Machos Alfa como Bea marcaron su trayectoria, y ahora llega a La Encrucijada para convertirse en la gran aliada de Amanda en la trama.