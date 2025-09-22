Publicidad
La Encrucijada
De La Valla a La Encrucijada: así ha sido el camino de Ángela Chica en la interpretación
La actriz jienense, que ya dejó huella con su papel en La Valla, suma ahora un nuevo reto en La Encrucijada como uno de los apoyos clave de Amanda.
Ángela Chica decidió cambiar su futuro tras estudiar magisterio y apostar con fuerza por la interpretación. Desde entonces ha recorrido un camino con papeles en teatro, cine y televisión.
Su participación en La Valla como Iris y en Machos Alfa como Bea marcaron su trayectoria, y ahora llega a La Encrucijada para convertirse en la gran aliada de Amanda en la trama.