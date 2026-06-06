Valeria, en busca de una de las últimas plazas: Avance exclusivo de La Voz Kids

Valeria protagoniza este avance exclusivo al enfrentarse a una actuación clave para entrar en la competición. La aspirante busca convencer a los coaches en un momento en el que cada decisión resulta determinante.

En La Voz Kids, las últimas plazas disponibles elevan al máximo la tensión entre los participantes. ¿Logrará Valeria su objetivo y conseguirá asegurarse un puesto en la siguiente ronda del concurso?

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