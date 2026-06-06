Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo

Publicidad

Edurne, La Voz Kids

LA VOZ KIDS

Valeria, en busca de una de las últimas plazas: Avance exclusivo de La Voz Kids

La joven aspirante se enfrenta a las Audiciones a ciegas en este avance exclusivo de La Voz Kids.

Celia Gil
Publicado:

Valeria protagoniza este avance exclusivo al enfrentarse a una actuación clave para entrar en la competición. La aspirante busca convencer a los coaches en un momento en el que cada decisión resulta determinante.

En La Voz Kids, las últimas plazas disponibles elevan al máximo la tensión entre los participantes. ¿Logrará Valeria su objetivo y conseguirá asegurarse un puesto en la siguiente ronda del concurso?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Vídeos