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Valentina marca distancias con Andrés: “Me gustaría que nuestra relación se centrara solo en lo profesional”

SUEÑOS DE LIBERTAD

Valentina impone límites a Andrés y redefine su vínculo

La tensión crece entre los protagonistas tras una conversación clave en la que Valentina deja clara su postura sobre el futuro de su relación dentro y fuera del entorno laboral.

Julia Zapata López
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Valentina decide marcar distancias con Andrés al dejar claro que prefiere que su relación se mantenga en el ámbito profesional. Su postura introduce un nuevo conflicto emocional en la trama.

El momento evidencia un cambio en la dinámica entre ambos personajes, obligando a Andrés a replantearse sus sentimientos y el rumbo que pueden tomar a partir de ahora.

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