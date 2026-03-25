Valentina impone límites a Andrés y redefine su vínculo

Valentina decide marcar distancias con Andrés al dejar claro que prefiere que su relación se mantenga en el ámbito profesional. Su postura introduce un nuevo conflicto emocional en la trama.

El momento evidencia un cambio en la dinámica entre ambos personajes, obligando a Andrés a replantearse sus sentimientos y el rumbo que pueden tomar a partir de ahora.