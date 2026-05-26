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Y AHORA SONSOLES
La única superviviente del naufragio ocurrido en Indonesia considera insuficiente la condena al capitán del barco
Andrea Ortuño perdió a su marido y tres hijos tras un terrible naufragio mientras estaban de vacaciones en Indonesia. El capitán ha sido sentenciado pero Ortuño cree que se debe seguir investigando.
La Justicia ha condenado a tres años y medio de prisión al capitán del barco turístico que naufragó en Indonesia en diciembre de 2025. Andrea Ortuño, única superviviente del accidente, perdió a su marido y a sus tres hijos en la tragedia.
Según recoge la sentencia, hubo errores humanos evitables y una actuación deficiente de la tripulación. Andrea sostiene además que nadie intentó auxiliar a los pasajeros y reclama que se siga investigando la formación de los responsables. Así lo explicaba en Y ahora Sonsoles la periodista Arancha Pérez Ponce que había hablado con Ortuño.
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