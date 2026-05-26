Adriana Torrebejano no puede contener la risa junto a Rubén Cortada

Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz respondieron a varias preguntas sobre su vida cotidiana y distintas situaciones hipotéticas. Los actores hablaron desde sus manías en casa hasta qué harían si ganaran la lotería.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Adriana recordó una escena romántica junto a Rubén Cortada en la que el actor terminó quedándose dormido durante el rodaje de ¿A qué estás esperando?. La anécdota provocó un ataque de risa entre los intérpretes.

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