Último poema de Manu en 2025 para despedir a los invitados: “No me deja de sorprender”

Manu cumplió su tradición poética en el penúltimo programa del año en Pasapalabra. Dedicó un poema lleno de juegos de palabras a los invitados, emocionando al plató.

Roberto Leal destacó su creatividad y confesó que “no deja de sorprender”, en una tarde marcada por humor, emoción y espíritu navideño en Pasapalabra.