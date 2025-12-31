Publicidad
Pasapalabra
Último poema de Manu en 2025 para despedir a los invitados: “No me deja de sorprender”
El concursante madrileño pone el broche con versos ingeniosos dedicados a Alberto Chicote, Cristina Pedroche, Mabel Lozano y Juan Peña antes de El Rosco.
Manu cumplió su tradición poética en el penúltimo programa del año en Pasapalabra. Dedicó un poema lleno de juegos de palabras a los invitados, emocionando al plató.
Roberto Leal destacó su creatividad y confesó que “no deja de sorprender”, en una tarde marcada por humor, emoción y espíritu navideño en Pasapalabra.