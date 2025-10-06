Trucos infalibles de Ordenatriz para eliminar las manchas más difíciles de la vuelta al cole

La tinta de bolígrafo, el chicle o el slime son los grandes enemigos del inicio del curso. Ordenatriz explica en Y ahora Sonsoles cómo eliminarlos fácilmente con productos caseros como leche caliente, alcohol o vinagre. En la ropa, recomienda usar alcohol isopropílico para las tintas más resistentes, y para las manchas en la piel, aceite o un toque de laca.

Si el chicle se pega al pelo, el aceite es el mejor aliado, y si el problema está en la ropa, se soluciona con hielo o laca. Para las marcas de césped o slime, nada como el vinagre de limpieza o un poco de aceite.