Y AHORA SONSOLES
Trucos infalibles de Ordenatriz para eliminar las manchas más difíciles de la vuelta al cole
Ordenatriz comparte los mejores remedios caseros para acabar con las manchas más rebeldes que aparecen en la ropa, juguetes o piel de los niños tras el regreso a las aulas.
La tinta de bolígrafo, el chicle o el slime son los grandes enemigos del inicio del curso. Ordenatriz explica en Y ahora Sonsoles cómo eliminarlos fácilmente con productos caseros como leche caliente, alcohol o vinagre. En la ropa, recomienda usar alcohol isopropílico para las tintas más resistentes, y para las manchas en la piel, aceite o un toque de laca.
Si el chicle se pega al pelo, el aceite es el mejor aliado, y si el problema está en la ropa, se soluciona con hielo o laca. Para las marcas de césped o slime, nada como el vinagre de limpieza o un poco de aceite.