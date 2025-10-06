Descubre la verdad detrás de las etiquetas ‘light’ y ‘0% grasa’: los trucos que esconden los alimentos

Las etiquetas de los alimentos suelen incluir mensajes atractivos como ‘light’ o ‘0% grasa’, pero detrás de ellos pueden esconderse trampas nutricionales. Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, advierte que estos términos no siempre significan lo que prometen y que la clave está en leer toda la información del envase.

Según Zamora, algunos productos ‘0% grasa’ compensan la falta de lípidos con azúcares añadidos, y muchos ‘light’ no cumplen la reducción calórica exigida por ley. Revisar la lista de ingredientes y el orden en que aparecen es esencial para saber realmente qué consumimos.