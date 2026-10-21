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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Huevos con pesto rojo y verde: el entrante fácil de Karlos Arguiñano para sorprender a tus invitados
El cocinero prepara una receta de huevos dos pestos que combina los sabores de Italia en un plato sencillo, vistoso y perfecto para compartir en la mesa.
Karlos Arguiñano ha elaborado en Cocina abierta una original receta de huevos dos pestos, un entrante que combina la salsa genovesa con la siciliana. Para prepararlo utiliza huevos cocidos, pan tostado y dos variedades de pesto.
La salsa verde lleva albahaca, parmesano, piñones y ajo, mientras que la roja incorpora tomates deshidratados y almendras. Tras cocer los huevos durante diez minutos y tostar el pan, el cocinero monta el plato con ambas salsas y lo decora con perejil. Además, recomienda secar bien la albahaca para evitar que se oxide.