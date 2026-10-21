Huevos con pesto rojo y verde: el entrante fácil de Karlos Arguiñano para sorprender a tus invitados

Karlos Arguiñano ha elaborado en Cocina abierta una original receta de huevos dos pestos, un entrante que combina la salsa genovesa con la siciliana. Para prepararlo utiliza huevos cocidos, pan tostado y dos variedades de pesto.

La salsa verde lleva albahaca, parmesano, piñones y ajo, mientras que la roja incorpora tomates deshidratados y almendras. Tras cocer los huevos durante diez minutos y tostar el pan, el cocinero monta el plato con ambas salsas y lo decora con perejil. Además, recomienda secar bien la albahaca para evitar que se oxide.