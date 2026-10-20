Candela Serrat sorprende a David en Pasapalabra y consigue un pleno inesperado en ¿Dónde Están?

Una tarde brillante de Candela Serrat en Pasapalabra ha culminado con un pleno en ¿Dónde Están? La invitada, que ya había conseguido el máximo de segundos en La Pista, ha vuelto a destacar ante la sorpresa de Roberto Leal.

La prueba enfrentaba dos tareas domésticas: limpiar y cocinar. Mientras Moisés ha resuelto su panel, David ha encontrado dificultades con los números. Candela ha aprovechado la oportunidad para completar el reto y demostrar su destreza. "Hoy está incontestable", ha reconocido el presentador ante su gran actuación.