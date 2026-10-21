Carlos Latre desata las carcajadas en El Hormiguero con su divertida imitación del rey emérito Juan Carlos I

Las imitaciones de Carlos Latre siguen dejando momentos inolvidables en El Hormiguero. Esta vez, el colaborador se ha metido en la piel de Juan Carlos I y ha provocado las risas de los presentes con sus gestos y su particular manera de interpretar al monarca.

Tras su actuación, el humor ha continuado en el plató con una ronda de chistes protagonizada por Trancas y Barrancas. El Monaguillo, Dani Fontecha, Luis Piedrahita y Marron también se han sumado a este divertido momento para poner a prueba su sentido del humor.