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EL HORMIGUERO
Carlos Latre desata las carcajadas en El Hormiguero con su divertida imitación del rey emérito Juan Carlos I
El humorista ha vuelto a demostrar su talento para transformarse en personajes conocidos y ha sorprendido al público con una interpretación del rey emérito cargada de humor.
Las imitaciones de Carlos Latre siguen dejando momentos inolvidables en El Hormiguero. Esta vez, el colaborador se ha metido en la piel de Juan Carlos I y ha provocado las risas de los presentes con sus gestos y su particular manera de interpretar al monarca.
Tras su actuación, el humor ha continuado en el plató con una ronda de chistes protagonizada por Trancas y Barrancas. El Monaguillo, Dani Fontecha, Luis Piedrahita y Marron también se han sumado a este divertido momento para poner a prueba su sentido del humor.