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Y AHORA SONSOLES
La ruptura de Tana Rivera y Roca Rey, podría estar marcada por una discusión tras la corrida Goyesca: ¿qué ocurrió entre ellos?
El torero habría decidido poner fin a su relación con la hija de Fran Rivera después de varios meses juntos. La presión mediática podría haber sido clave en su decisión.
La historia de amor entre Tana Rivera y Roca Rey ha llegado a su fin. Según ha explicado Pilar Vidal en Y ahora Sonsoles, habría sido el diestro quien tomó la iniciativa de separarse al sentir que la relación avanzaba demasiado rápido.
Isabel Rábago ha aportado nuevos detalles sobre esta inesperada ruptura. Según la colaboradora, la relación comenzó a deteriorarse después de la corrida Goyesca organizada por la familia Rivera y una supuesta discusión habría precipitado el desenlace. Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado públicamente sobre su separación.