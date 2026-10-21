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Lucía Caraballo confiesa qué no puede evitar llevarse de los rodajes

EL HORMIGUERO

Lucía Caraballo sorprende a Pablo Motos al revelar de dónde sale parte de su ropa interior: "Las bragas que llevo ahora mismo son de un personaje"

La actriz ha desatado las risas en El Hormiguero al contar una curiosa costumbre que tiene después de los rodajes y que afecta directamente a su armario.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Lucía Caraballo ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de su visita a El Hormiguero al confesar que muchas de las prendas íntimas que utiliza pertenecieron antes a los personajes que ha interpretado.

La actriz ha explicado que suele quedarse con bragas, sujetadores e incluso calcetines de las grabaciones, prendas que todavía conservan etiquetas con los nombres de sus personajes. La conversación también ha llevado a Trancas y Barrancas a preguntar a Pablo Motos si se llevaría algo del programa a casa, aunque el presentador ha asegurado que no robaría nada.

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