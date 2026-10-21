Lucía Caraballo sorprende a Pablo Motos al revelar de dónde sale parte de su ropa interior: "Las bragas que llevo ahora mismo son de un personaje"

Lucía Caraballo ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de su visita a El Hormiguero al confesar que muchas de las prendas íntimas que utiliza pertenecieron antes a los personajes que ha interpretado.

La actriz ha explicado que suele quedarse con bragas, sujetadores e incluso calcetines de las grabaciones, prendas que todavía conservan etiquetas con los nombres de sus personajes. La conversación también ha llevado a Trancas y Barrancas a preguntar a Pablo Motos si se llevaría algo del programa a casa, aunque el presentador ha asegurado que no robaría nada.