Publicidad
PASAPALABRA
El triunfo agónico en La pista de Nico Rodríguez frente a Laura Matamoros
El colaborador de El Chiringuito de Jugones cierra su paso por Pasapalabra imponiéndose en el último duelo contra Laura Matamoros en La Pista tras un desenlace ajustado y decisivo.
La tercera y última batalla entre Nico Rodríguez y Laura Matamoros en La Pista estuvo marcada por la tensión. Ambos aspiraban a marcharse con el libro del programa, obligados a acertar a la primera tras la hazaña previa de David Amor.
Aunque ninguno logró identificar el tema inicialmente, y ni siquiera el título en español despejó las dudas, Nico terminó encontrando la respuesta cuando ya solo sumaba un segundo para su equipo.