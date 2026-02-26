El triunfo agónico en La pista de Nico Rodríguez frente a Laura Matamoros

La tercera y última batalla entre Nico Rodríguez y Laura Matamoros en La Pista estuvo marcada por la tensión. Ambos aspiraban a marcharse con el libro del programa, obligados a acertar a la primera tras la hazaña previa de David Amor.

Aunque ninguno logró identificar el tema inicialmente, y ni siquiera el título en español despejó las dudas, Nico terminó encontrando la respuesta cuando ya solo sumaba un segundo para su equipo.