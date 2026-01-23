Torito sorprende con un peinado imposible y provoca las bromas de Rosa y Manu en Pasapalabra

Torito destacó una vez más en Pasapalabra con un traje rojo que, según explicó, era un homenaje a Évole, y con un peinado que llamó incluso más la atención. Roberto Leal pidió enfocarlo al compararlo con un casco espartano, recordando otras ocasiones en las que el estilo del reportero inspiró bromas en el plató.

Rosa comprobó que el peinado era completamente natural y Torito bromeó con que en Turquía le declararían persona non grata. Manu también se sumó al humor del momento asegurando que había estado a puntito de hacerse el mismo peinado, en una escena que desató risas entre todos.