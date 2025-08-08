Publicidad
La tilde que nunca llega: Damián Mollá se sincera en Pasapalabra
El colaborador aprovechó el poema de despedida para hablar con humor sobre una confusión que ha vivido toda su vida con su apellido.
Durante la despedida poética de Manu en Pasapalabra, Damián Mollá comentó que su apellido suele perder la tilde, provocando bromas recurrentes. Roberto Leal lo justificó con la rima fácil del momento.
El colaborador de El Hormiguero compartió que esa confusión le ha acompañado siempre. El gesto convirtió la despedida en una reivindicación simpática y espontánea en pleno plató.