La tilde que nunca llega: Damián Mollá se sincera en Pasapalabra

Durante la despedida poética de Manu en Pasapalabra, Damián Mollá comentó que su apellido suele perder la tilde, provocando bromas recurrentes. Roberto Leal lo justificó con la rima fácil del momento.

El colaborador de El Hormiguero compartió que esa confusión le ha acompañado siempre. El gesto convirtió la despedida en una reivindicación simpática y espontánea en pleno plató.