El plan mortal de Álvaro pone en grave peligro a César en La Encrucijada

La Encrucijada se ha convertido en el fenómeno del verano gracias a la intensa relación entre César y Amanda. Pero ahora la tensión sube de forma dramática: Álvaro, cegado por la venganza, traza un plan maquiavélico que pone en serio riesgo al joven mexicano.

Los espectadores se quedan en vilo con la pregunta: ¿sobrevivirá César a la amenaza de Álvaro? No te pierdas estos dos nuevos capítulos, que prometen arrastrarte al corazón de esta historia cargada de amor, odio y supervivencia.