Publicidad
La encrucijada
El plan mortal de Álvaro pone en grave peligro a César en La Encrucijada
Álvaro, impulsado por el odio, diseña un maquiavélico plan que amenaza directamente la vida de César. No te pierdas los dos nuevos capítulos que destapan esta peligrosa trama de venganza.
La Encrucijada se ha convertido en el fenómeno del verano gracias a la intensa relación entre César y Amanda. Pero ahora la tensión sube de forma dramática: Álvaro, cegado por la venganza, traza un plan maquiavélico que pone en serio riesgo al joven mexicano.
Los espectadores se quedan en vilo con la pregunta: ¿sobrevivirá César a la amenaza de Álvaro? No te pierdas estos dos nuevos capítulos, que prometen arrastrarte al corazón de esta historia cargada de amor, odio y supervivencia.