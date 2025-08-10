Publicidad
Renacer
Uras, consumido por el miedo, decide denunciar a Bahar en un momento dramático
La desesperación y el temor empujan a Uras a acusar a Bahar del delicado estado de salud de sus hijos, iniciando así una investigación que sacude los cimientos familiares.
En Renacer, la angustia se apodera de Uras: con sus hijos al borde de la muerte, lo coloca todo sobre Bahar. “Intentaste algo imposible. Jugaste a ser una heroína, y ahora… puede que no vivan”, le reprocha, antes de iniciar los trámites para denunciarla formalmente.
A pesar del intento de Timur por detenerlo, la denuncia avanza y deriva en la apertura de un expediente oficial. Bahar, completamente desorientada, apenas alcanza a comprender quién ha podido orquestar esta acusación tan devastadora.