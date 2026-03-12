Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Damián y Digna se dan el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia: “Nuestro amor ha pasado de ser imposible a ser eterno”

Sueños de libertad

Damián y Digna consolidan su relación en una boda íntima tras superar obstáculos familiares

Los protagonistas sellan su amor con una ceremonia exclusiva, marcada por testimonios emotivos y la ausencia de sus hijos en un momento decisivo para la trama.

María Sicilia Fernández
Publicado:

La boda entre Damián y Digna se celebra con la bendición de Don Agustín y solo dos testigos, Pablo y Nieves, reflejando el fin de años de conflictos y barreras familiares en Sueños de libertad. La emotiva homilía y las palabras de los novios llevaron el relato a un punto de inflexión en la serie, subrayando un amor que pasó de imposible a eterno.

A pesar de la intimidad y la falta de invitados, la ceremonia estuvo cargada de simbolismo, con regalos significativos para las alianzas y declaraciones que reforzaron la idea de un futuro unido frente a las tensiones previas.

Antena 3» Vídeos