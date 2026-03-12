Damián y Digna consolidan su relación en una boda íntima tras superar obstáculos familiares

La boda entre Damián y Digna se celebra con la bendición de Don Agustín y solo dos testigos, Pablo y Nieves, reflejando el fin de años de conflictos y barreras familiares en Sueños de libertad. La emotiva homilía y las palabras de los novios llevaron el relato a un punto de inflexión en la serie, subrayando un amor que pasó de imposible a eterno.

A pesar de la intimidad y la falta de invitados, la ceremonia estuvo cargada de simbolismo, con regalos significativos para las alianzas y declaraciones que reforzaron la idea de un futuro unido frente a las tensiones previas.