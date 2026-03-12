Publicidad
Sueños de libertad
Damián y Digna consolidan su relación en una boda íntima tras superar obstáculos familiares
Los protagonistas sellan su amor con una ceremonia exclusiva, marcada por testimonios emotivos y la ausencia de sus hijos en un momento decisivo para la trama.
La boda entre Damián y Digna se celebra con la bendición de Don Agustín y solo dos testigos, Pablo y Nieves, reflejando el fin de años de conflictos y barreras familiares en Sueños de libertad. La emotiva homilía y las palabras de los novios llevaron el relato a un punto de inflexión en la serie, subrayando un amor que pasó de imposible a eterno.
A pesar de la intimidad y la falta de invitados, la ceremonia estuvo cargada de simbolismo, con regalos significativos para las alianzas y declaraciones que reforzaron la idea de un futuro unido frente a las tensiones previas.