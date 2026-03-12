Malú provoca carcajadas con Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero durante el reto del teléfono escacharrado

Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero compartieron una charla distendida con Pablo Motos antes de dar paso a un inesperado desafío. Malú se incorporó al equipo de colaboradores para enfrentar el complicado juego del teléfono escacharrado en rumano, en el que los participantes intentan transmitir frases en un idioma desconocido para ellos.

A pesar del esfuerzo conjunto, las frases se transformaron hasta volverse ininteligibles, provocando carcajadas en el público y en el propio plató.