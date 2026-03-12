Publicidad
EL CAPITÁN EN JAPÓN
Daniela Sánchez estalla contra Susana Saborido por la herencia
La tensión entre madre e hija se dispara cuando Susana Saborido detalla cómo piensa repartir sus bienes, desencadenando un cruce de reproches y malestar por parte de Daniela.
La discusión familiar gira en torno a la distribución de la herencia de Susana, que incluye joyas y recuerdos sentimentales, provocando un rechazo frontal de Daniela ante las decisiones de su madre.
El intento de pacificación por parte de Joaquín con la oferta de camisetas de fútbol no frena la discrepancia, y la conversación se agrava con comentarios sobre el valor de los objetos heredados.