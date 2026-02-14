El tenso aviso de Damián destapa el lado más peligroso de Gabriel

El vínculo entre Damián y Pablo se fortalece en la fábrica, hasta el punto de que el patriarca decide confesarle los actos más graves cometidos por Gabriel. “Llegó a manipular las calderas de la fábrica para hacerlas estallar”, explica, dejando a Pablo completamente desconcertado ante la naturaleza del sobrino.

Este inquietante retrato aparece en Sueños de libertad, donde también se expone cómo la falta de pruebas evitó que Gabriel enfrentara consecuencias legales. La revelación llega acompañada de la advertencia directa de Damián: “No tendrá ningún reparo en llegar tan lejos contra ti”, subrayando el peligro real que representa.