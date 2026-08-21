Continúa su búsqueda
Preocupación por Francisco Javier, desaparecido en Ciudad Real tras salir solo en coche
El hombre desapareció el 18 de agosto después de coger el vehículo de su hija aprovechando un descuido. Su familia continúa buscándolo y revisando posibles pistas.
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La búsqueda de Francisco Javier mantiene en vilo a su familia desde que desapareció en Ciudad Real. Aunque normalmente siempre está acompañado, el pasado 18 de agosto salió de casa sobre las 14:30 horas, cogió el coche de su hija y se marchó.
Beatriz explica que su padre sufre algún tipo de enfermedad relacionada con la pérdida de memoria, aunque todavía no saben exactamente qué le ocurre.Francisco Javier reconoce a su familia y sabe dónde vive, pero salió con el coche en reserva y sin dinero en efectivo. Sus familiares continúan buscándolo mientras analizan cámaras de seguridad, carreteras, gasolineras y pueblos cercanos a los que haya podido acudir.
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