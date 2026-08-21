Preocupación por Francisco Javier, desaparecido en Ciudad Real tras salir solo en coche

La búsqueda de Francisco Javier mantiene en vilo a su familia desde que desapareció en Ciudad Real. Aunque normalmente siempre está acompañado, el pasado 18 de agosto salió de casa sobre las 14:30 horas, cogió el coche de su hija y se marchó.

Beatriz explica que su padre sufre algún tipo de enfermedad relacionada con la pérdida de memoria, aunque todavía no saben exactamente qué le ocurre.Francisco Javier reconoce a su familia y sabe dónde vive, pero salió con el coche en reserva y sin dinero en efectivo. Sus familiares continúan buscándolo mientras analizan cámaras de seguridad, carreteras, gasolineras y pueblos cercanos a los que haya podido acudir.

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