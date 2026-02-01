Tensión en la gala: la polémica valoración del jurado que desata el enfado de María José Campanario

En la última gala de El Desafío, María José Campanario completó con éxito su reto de puntería con ballesta, superando la primera parte a la primera y la segunda en un segundo intento. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Pilar Rubio le otorgó un dos, una valoración que desconcertó a la participante.

La concursante expresó su enfado al no comprender la puntuación: “Estoy empezando a mosquearme de verdad, no lo entiendo, ha sido muy complicado”. La situación generó tensión en el plató al considerar que su esfuerzo no se reflejó en la nota final del jurado.