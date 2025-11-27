Nuevos uniformes y francés improvisado marcan la visita de los directivos de Brossard

Las chicas muestran a Marta cómo lucen los nuevos uniformes mientras comentan la ausencia de Gema, que no se encuentra bien. Aun así, aseguran que podrán cubrir su trabajo sin dificultad. El ambiente es de expectación ante la inminente visita francesa en Sueños de libertad.

Cuando los directivos de Brossard llegan, Carmen y Claudia intentan comunicarse en francés como pueden, provocando momentos espontáneos. Marta les pide naturalidad, aunque Claudia admite que su vocabulario es limitado y bromea diciendo que del bonjour no la saquen. La comitiva parece satisfecha con lo que ve en la fábrica.