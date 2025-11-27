El gesto inesperado de Asun que cambió la vida de su vecino Rafa para siempre

Asun y Rafa mantenían la relación cordial típica entre vecinos hasta que un fallo repentino en los riñones de él lo cambió todo. Al saber que su familia no podía donarle, Asun decidió actuar sin dudarlo y le ofreció un riñón tras invitarle a un café.

La familia de Asun aceptó la decisión, aunque le planteó muchas preguntas, mientras que la de Rafa quedó en shock al conocer el gesto. Hoy ambos relatan cómo esta donación altruista ha unido sus vidas para siempre y cómo Rafa vive agradecido por la oportunidad que recibió.