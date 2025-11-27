Manu conquista la Final de El 1% y renuncia a los 98.000 euros quedándose con 10.000 asegurados

Manu llegó a la pregunta decisiva tras superar retos lógicos y dejar atrás a 99 concursantes. Frente a la opción de arriesgar y optar a 98.000 euros, eligió asegurar 10.000 sin dudar. Su decisión fue inmediata, convencido de que era el momento de plantarse con el premio garantizado.

Antes de celebrar, Arturo Valls le presentó la pregunta del 1% para comprobar qué habría ocurrido si hubiese seguido adelante. Manu reconoció que no sabía la respuesta y que su intuición había sido clave. Entre risas y emoción, festejó la victoria junto a su hermano.