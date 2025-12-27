Tarik recupera su libertad y se une a Tayyar para desafiar a los Korhan

En el próximo episodio de Una nueva vida, Tarik recupera la libertad y se alía con Tayyar para ajustar cuentas contra los Korhan. Tras su cautiverio, Tarik regresa con un único objetivo: desestabilizar a la poderosa familia Korhan con ayuda de Tayyar.

La alianza entre Tarik y Tayyar promete intensificar el conflicto en la mansión Korhan, elevando la tensión entre los personajes. Este revés podría cambiar para siempre las dinámicas de poder en Una nueva vida.