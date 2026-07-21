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Tania Llasera calienta su duelo contra Óscar Higares en La Pista: “Es posible que tenga que desnudarte”

Tania Llasera calienta su duelo contra Óscar Higares en La Pista: “Es posible que tenga que desnudarte”

PASAPALABRA

Tania Llasera lanza un divertido reto a Óscar Higares y sube la temperatura en Pasapalabra

La comunicadora sorprendió a Óscar Higares con una divertida advertencia antes de enfrentarse a él en La Pista, recordando un momento protagonizado por Paz Padilla en el concurso.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Nada más arrancar su participación, Tania Llasera avisó a Óscar Higares de que, si ganaba, podría tener que desvestirle, en alusión al recordado baile que Paz Padilla protagonizó con él meses atrás en Pasapalabra.

Finalmente, Tania se impuso en La Pista, aunque el duelo terminó con un baile mucho más animado que sensual al ritmo de Baby, baby, compartiendo protagonismo tanto con Óscar como con Roberto Leal.

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