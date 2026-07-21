Tania Llasera lanza un divertido reto a Óscar Higares y sube la temperatura en Pasapalabra

Nada más arrancar su participación, Tania Llasera avisó a Óscar Higares de que, si ganaba, podría tener que desvestirle, en alusión al recordado baile que Paz Padilla protagonizó con él meses atrás en Pasapalabra.

Finalmente, Tania se impuso en La Pista, aunque el duelo terminó con un baile mucho más animado que sensual al ritmo de Baby, baby, compartiendo protagonismo tanto con Óscar como con Roberto Leal.

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