Tania Llasera conquista La Pista con un baile lleno de ritmo tras vencer a Óscar Higares

Antes del duelo, Tania Llasera calentó el ambiente con una divertida advertencia dirigida a Óscar Higares, recordando el comentado baile que el extorero protagonizó meses atrás con Paz Padilla en el concurso.

La invitada terminó llevándose la victoria en La Pista y celebró el momento compartiendo un desenfadado baile con Óscar Higares y Roberto Leal en el plató de Pasapalabra.

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