Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Tania Llasera lo da todo al ritmo de 'Acalorado' tras ganar su duelo en La Pista contra Óscar Higares

Tania Llasera lo da todo al ritmo de 'Acalorado' tras ganar su duelo en La Pista contra Óscar Higares

PASAPALABRA

Tania Llasera conquista La Pista con un baile lleno de ritmo tras vencer a Óscar Higares

La colaboradora protagoniza uno de los momentos más divertidos de Pasapalabra al imponerse a Óscar Higares en La Pista y celebrar la victoria con un animado baile junto a Roberto Leal.

Ismael Jiménez
Publicado:

Antes del duelo, Tania Llasera calentó el ambiente con una divertida advertencia dirigida a Óscar Higares, recordando el comentado baile que el extorero protagonizó meses atrás con Paz Padilla en el concurso.

La invitada terminó llevándose la victoria en La Pista y celebró el momento compartiendo un desenfadado baile con Óscar Higares y Roberto Leal en el plató de Pasapalabra.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos