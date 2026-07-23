Publicidad
Y AHORA SONSOLES
El emotivo agradecimiento de Manuel Barragán a su mujer tras superar su grave accidente: "Me siento más mimado"
José María Rubio recuerda el complicado proceso de recuperación tras pasar 17 días intubado y dedica unas emocionantes palabras a Rosa, su compañera de vida durante más de seis décadas.
Manuel Barragán rememora el grave accidente provocado por una arritmia cardíaca y reconoce el sufrimiento que vivieron su mujer y sus cuatro hijos durante su ingreso hospitalario. También agradece la labor del equipo médico que hizo posible su recuperación.
Rosa recuerda la angustia de aquellos días y asegura que nunca perdió la esperanza. Al finalizar, el artista le dedica una declaración de amor ante todos los espectadores: "Rosa, te quiero".
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas