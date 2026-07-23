El ultimátum de Gabriel cambia el destino de Begoña

Digna propone a Begoña trasladarse unos días a la casa de los montes con Juanito para reforzar el vínculo con el bebé e intentar que vuelva a alimentarse con leche materna.

Cuando la enfermera pide autorización, Gabriel acepta, pero exige a cambio los negativos que demuestran su infidelidad con María. Begoña rechaza el chantaje y abandona el despacho sin ceder.

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