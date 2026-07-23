Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
El ultimátum de Gabriel cambia el destino de Begoña
La posibilidad de pasar unos días en la casa de los montes con Juanito se convierte en una difícil decisión para Begoña, después de que Gabriel le imponga una condición inesperada para darle su permiso.
Digna propone a Begoña trasladarse unos días a la casa de los montes con Juanito para reforzar el vínculo con el bebé e intentar que vuelva a alimentarse con leche materna.
Cuando la enfermera pide autorización, Gabriel acepta, pero exige a cambio los negativos que demuestran su infidelidad con María. Begoña rechaza el chantaje y abandona el despacho sin ceder.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas