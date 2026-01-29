Sustos y risas en Oporto: Roberto Leal atasca el buggy con su madre y ella le lanza una pulla

En Oporto, el presentador quiso cerrar las aventuras del viaje con un trayecto en buggy junto a su madre, Mercedes, pero la conducción audaz acabó con el vehículo atrapado en el barro.

Entre bromas desesperadas por salir del lodazal, la tensión se suavizó con humor cuando Mercedes bromeó, soltando que su hijo “quería quitarla del medio”, reflejo de la complicidad entre ambos.