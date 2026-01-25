Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El susto matinal del cocinero que terminó en anécdota en pleno directo
El chef sorprendió a la audiencia al contar un percance doméstico sufrido horas antes del programa, una caída que quedó en nada y que afrontó con su habitual sentido del humor.
Karlos Arguiñano reveló durante Cocina abierta que había sufrido un pequeño accidente casero la misma mañana del programa. Una caída mientras desayunaba con amigos que, por suerte, no tuvo consecuencias y quedó en un simple susto.
Lejos de dramatizarlo, el cocinero bromeó sobre lo ocurrido y tranquilizó a los espectadores asegurando que se encontraba perfectamente: "Estoy como para ir a El Desafío", comentó entre risas, demostrando que todo había quedado en una anécdota.